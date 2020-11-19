Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Казани на улице Завойского во время пожара погибла женщина

Ее личность будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в многоэтажке на улице Завойского в Приволжском районе столицы Татарстана началось в 9.53 в четверг, 19 ноября. На место выехали пожарные, которые установили, что горит квартира на восьмом этаже.

Они эвакуировали из подъезда 20 человек, трех из них на улицу выводили при помощи спецсредств.

После локализации возгорания и его полной ликвидации обнаружили тело погибшей женщины. Ее личность сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов.

ЧППроисшествия в Татарстане