В Казани появилась улица имени экс-главы “Татспиртпрома” Ирека Миннахметова

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Стало известно, что новую улицу в Советском районе Казани назвали в честь бывшего главы “Татспиртпрома” Ирека Миннахметова. Такое постановление опубликовано в новом Сборнике документом и правовых актов Исполкома города.

Улица Миннахметова находится у гостиничного комплекса в селе Высокая Гора Высокогорского района Татарстана.

СПРАВКА КП

Ирек Минниахметов родился в Казани 25 декабря 1980 году. Закончил в 2003 году Казанский государственный финансово-экономический институт, в 2008 году - юрфак Казанского государственного университета.

С 2000 по 2010 год был директором компании "Чингисхан", с 2008 года по 2010 год являлся депутатом Казанской городской Думы.

С 2010 по 2012 год Ирек Миннахметов трудился зам. гендиректора ОАО "Татспиртпром". В течение короткого срока - с августа по октябрь 2012 года руководил ОАО "Татмедиа". С 2012-го по 2015 год возглавлял созданное Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

С января 2015 года Ирек Миннахметов являлся генеральным директором предприятия "Татспиртпром". Ушел с должности в январе 2020 года, собирался заниматься бизнесом.

Занимался автогонками - был мастером спорта России, чемпионом состязаний федерального значения, создал ассоциацию пейнтбола Татарстана. Меценат и благотворитель.

Миннахметов скончался весной 2020 года на 40 году жизни - оторвался тромб. Бизнесмену стало плохо во время занятий спортом. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.