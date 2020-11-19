За полгода объем иностранных инвестиций в Татарстане снизился почти на 80%

Глава региона Рустам Минниханов же заметил, что регион будет продолжать работу по привлечению средств и реализации новых проектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые шесть месяцев 2020 года объем иностранных инвестиций в Татарстане снизился на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе очередного заседания инвестиционного совета заявила руководитель Агенства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Она также заметила, что вливания из внебюджетных источников в Татарстане за полгода снизились на 12,5% (по сравнению с тем же периодом 2019 года). Президент республики Рустам Минниханов заметил, что регион будет продолжать работу по привлечению средств и реализации новых проектов.

После члены совета обсудили представленные им инвестиционные проекты. Среди таковых - жилой дом с подземным паркингом на улице Губкина в Казани, производство чугунных дисков и прочих запасных частей для промышленной и сельской техники, производство ультрапастеризованного сухого молока и сырной продукции, строительство в Советском районе Казани физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.