В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 016 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 81. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 7 016 местных жителей. На данный момент 5 953 из них выздоровели (69 - накануне). Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1 192 человека: у 1 179 - пневмония, а у 359 - еще и COVID-19.

Как сообщает Минздрав Марий Эл, в тяжелом состоянии находятся 227 госпитализированных, в состоянии средней степени тяжести - 965. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 41 человек, а в кислородной поддержке нуждаются 523 больных.