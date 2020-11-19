В Чебоксарах начали заливать самый большой открытый каток в Чувашии

Фото: mosk.cap.ru

В чебоксарском этнокомплексе “Амазония” начали заливать самый большой открытый каток в Чувашии. Его общая площадь составит 6 тысяч квадратный метров. Ледовая арена откроется 1 декабря и будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00, сообщает пресс-служба Московского района города.

Накануне на будущем катке установили забор и начали готовить ледовое поле. Заливку производят при безветренной ясной морозной погоде, если грунт успел промерзнуть на 5-7 сантиметров. Для полноценной эксплуатации объекта первоначальная заливка представляет собой слой льда толщиной 10-15 см.

Известно, что на территории катка установят точки по прокату лыж и коньков, раздевалку с камерами хранения и буфет.

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