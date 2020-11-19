Зараженные коронавирусом жители Марий Эл начали получать бесплатные лекарства

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В Марий Эл началась выдача бесплатные лекарств для тех зараженных коронавирусом людей, которые находятся на амбулаторном лечении. Первые 12 больных получили препараты накануне, сообщает пресс-служба местного Минздрава.

В ведомстве замечают, что в республику поступили не все 100% закупленных лекарств. Их поставка должна завершиться к концу текущей недели. После выдача препаратов выйдет на проектные мощности.

До конца года лекарства от COVID-19 должны получить порядка 3,2 тысяч инфицрованных жителей региона.