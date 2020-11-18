В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 124

Причина смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщил 18 ноября 2020 года Минздрав Татарстана, в регионе подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Так, число смертей от COVID-19 возросло до 124.
В этот раз жертвой инфекции стал 59-летний мужчина. Его привезли в инфекционный госпиталь с COVID-19 и пневмонией. Ситуация осложнялась тем, что у пациента обострились сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на все усилия врачей, больной в итоге скончался.
- Причина смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Выражаем соболезнования родным и близким.