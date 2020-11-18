Прокуратура Набережных Челнов взяла под контроль историю с новым скандалом Агины Алтынбаевой

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История о том, как многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева снова стала "героиней" соцсетей и хроники происшествий, заинтересовала прокуратуру. Контроль за расследованием нового скандала взял на себя руководитель надзорного органа города Дмитрий Ерпелев.

Напомним, речь идет о нападении, которое произошло в понедельник, 16 ноября. Утверждается, что Агина избила своего 25-летего соседа казаном для плова, а когда он попытался спрятаться в своей комнате, то топором начала крушить входную дверь. Мужчина вызвал полицию и психиатрическую бригаду, но задерживать разъяренную женщину никто не стал - у нее четверо сыновей в возрасте от двух до девяти лет.

"Комсомолке" Агина рассказала, что поводом на нападения стал обнаруженный в телефоне соседа видеролик с участием ее детей. Мальчики не знали, что их снимают, и находились на общей кухне в нижнем белье.

В свою очередь, как рассказали "Комсомолке" источники в правоохранительных органах, мужчина сообщил, что попытался сделать замечание мальчикам, которые громко шумели после 22.00. Но в ответ едва не поплатился жизнью - на него напала разъяренная женщина.

Многодетная мать Агина Алтынбаева (Ангелина Ахметшина) постоянный участник различных скандалов в Татарстане. То она даст рулить сыну машиной на скорости 130 км/ч, то другой ее сын просит деньги у прохожего на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то сама женщина устраивает погром в отделе полиции, где на нее составляли протокол, то подерется прямо в школе с представительницей родительского комитета.