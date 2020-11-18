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Происшествия

Жителя Татарстана убили за две украденные им подушки

Тело мужчины было спрятано на веранде частного дома
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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На теле убитого насчитали не менее 20 ножевых ранений.

На теле убитого насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили в Буинском районе Татарстана. Дело в том, что там в селе Старые Мертли 17 ноября на веранде частного дома 63-летнего мужчины было обнаружено тело 50-летнего местного жителя. Последнего явно зарезали.

В итоге в этом убийстве признался хозяин дома. Он рассказал, что напал на гостя еще 13 ноября после того, как они вместе выпивали. Поводом этому стало признание потерпевшего в том, что он украл у хозяина две подушки и пропил их.

Во время возникшей драки злоумышленник, по версии следствия, нанес своему гостю не менее 20 ударов ножом. Когда тот скончался, мужчина вынес тело на веранду и накрыл одеждой. Через несколько дней проведать хозяина дома пришел глава сельского поселения. Он и заподозрил, что мужчина совершил убийство и сообщил об этом в полицию.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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