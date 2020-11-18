В Санкт-Петербурге может появиться скульптурная композиция "Муса Бигеев и Тукай"

Фото: tatspb.tatarstan.ru

В Санкт-Петербруге может появиться бронзовая скульптурная композиция “Муса Бигеев и Тукай”. С такой инициативой на встрече с постоянным представителем Татарстана в Ленинградской области Ренатом Валиуллиным выступили скульптор Ахнаф Зиякаев и краевед Альмира Тагирджанова.

После обсуждения деталей, стороны договорились создать инициативную группу по увековечиванию памяти известного ученого-богослова и великого татарского поэта, а также инициировать установку памятника в Санкт-Петербурге или Казани. Модель композиции уже есть - Бигеев и Тукай беседуют, сидя на скамейке и обложившись книгами.

Отметим, что Муса Бигеев был не только богословом и просветителем, но и одним из лидеров прогрессивного движения среди мусульман в Петербурге. Там же он жил и работал, а также встретился с поэтом Габдуллой Тукаем.