В Татарстане из-за увольнения поваров в школе ученики и педагоги остались без питания

Дети не видели горячей еды в школе с 12 ноября. Фото: Гульназ Гырдымова

Сотрудникам прокуратуры Тукаевского района стало известно о том, что уже несколько дней кряду ученики Малошильнинской школе не получают горячего питания. При проведении проверки данная информация подтвердилась - детей не кормили в школе с 12 ноября. Дело в том, что из образовтельной организации уволилось сразу два повара и готовить еду школьникам попросту было некому.

Другого питания детям не предоставили, да и замены ушедшим поварам никто не нашел.

- Администрация школы не выполняет предусмотренные законом обязанности, в результате чего 310 учащихся и 23 педагога до сих пор не обеспечены питанием, - отметили в прокуратуре Татарстана.

Появились вопросы и к районному управлению образования - там не приняли действенных мер к исправлению сложившейся ситуации.

Надзорный орган в своем предписании потребовал не только обеспечить детей и учителей обедами, но и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.