На данный момент в республику поступили 10 видов лекарств из 12 закупленных. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 18 ноября, в Татарстане стартовала выдача бесплатных лекарств от коронавируса. Волонтеры раздают их только тем зараженным, которые находятся на амбулаторном лечении. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

По его словам, пока процесс раздачи лекарств тестируется. Несмотря на то, что препараты в подавляющем большинстве закуплены, а волонтеры готовы, нужно время, чтобы отработать механизм. На проектные мощности Минздрав Татарстана собирается выйти уже в ближайшие дни - 19 или 20 ноября.

Отметим, что для больных COVID-19 жителей Татарстана были закуплены 12 видов лекарственных препаратов на общую сумму 123 миллиона рублей. На данный момент в республику поступили 10 видов лекарств, поставка остальных ожидается на днях.