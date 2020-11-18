В Татарстане спасли провалившегося любителя подледной рыбалки

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Водоемы Татарстана начали замерзать, и уже произошел первый в этом сезоне случай падения рыбака под лед. Все произошло утром в среду, 18 ноября, на реке Кама со стороны деревни Березовая Грива Нижнекамского района республики. Местный житель заметил рыбака, который решил выйти на неокрепший лёд. Не успел он отойти от берега на 100 метров, как провалился в воду.

Очевидец сначала позвонил по телефону "112" и позвал на помощь спасателей, а затем сам предпринял попытки спасти рыбака. 73-летний мужчина сначала бросал утопающему толстые сучья и ветки, поддерживая его на поверхности воды, а затем сумел подать пострадавшему рыбацкие сани на верёвке. Так он смог вытянуть его на берег. Позже выяснилось, что толщина льда в данном месте составляет всего 3-4 сантиметров, на берегу стоит запрещающий аншлаг.

К приезду спасателей на судне на воздушной подушке "Хивус-6" спасенного рыбака осмотрели медики. Они диагностировали у него общее переохлаждение тела и алкогольное опьянение, госпитализировали в НЦРБ.

Выжившему рыбаку грозит административный штраф до 2 тысяч рублей за выход на лёд толщиной менее 7 сантиметров.