Роспотребнадзор Татарстана ответил студентам на их просьбу о переходе на дистанционное обучение

По словам Авдониной, проводимых сейчас в республике мероприятий достаточно, чтобы уровень заболевания COVID-19 был невысоким. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Студенты Казанского федерального университета выступили с просьбой перевести их на дистанционное обучение и не подвергать опасности заражения коронавирусом. Эта просьба в итоге дошла и до Роспотребнадзора Татарстана. Так, сегодня, 18 ноября, зам руководителя управления Любовь Авдонина огласила официальный ответ.

По ее словам, проводимых сейчас мероприятий достаточно, чтобы уровень заболевания COVID-19 был невысоким. Перевод на "дистант" не обещает того, что молодежь не будет посещать другие общественные места, да и такая форма обучения не единственный выход.

Студентам Авдонина посоветовала направить свои усилия вместо просьб на агитацию - за соблюдение правил гигиены, ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции. Самым же активным можно даже создать объединения, которые будут следить за соблюдением антикоронавирусных мер.