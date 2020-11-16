Минобразования Татарстана: несмотря на пандемию, новогодние елки отменять не планируется

Более точная информацию о праздничных мероприятиях в учебных учреждениях появится в начале декабря. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Татарстане продолжают ежедневно выявляться зараженные коронавирусом люди. Местные власти до сих пор не говорят о введении каких-либо ограничений на новогодние праздники, но возможности никто не отрицает. Несмотря на это в Минобразовании республики заявили - праздничные елки в детсадах и школах обязательно состоятся.

- Планируется провести их по группам - в детских садах, а также по классам или параллелям - в школах - со строгим соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, - объясняют в ведомстве. - Более точную информацию можно будет получить в начале декабря.

Напомним, что главная елка России - Кремлевская, в этом году не состоится. А вот Президентскую елку в Татарстане проведут, но с рядом ограничений.

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