Житель Ульяновска решил покататься на коньках и провалился под лед

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Желание покататься на коньках едва не стоило жизни 29-летнему жителю Ульяновска. Сегодня, 18 ноября, он решил, что лед на реке Свияга уже достаточно толстый и направился туда. Напротив церкви по улице Аблукова, лед не выдержал фигуриста-любителя, и тот провалился.

К счастью, за мужчиной на реке из окна своего дома наблюдал подводный охотник. Увидев, что экстрималу требуется помощь, он надел гидрокостюм и побежал к утопающему. Вытащить мужчину из воды удалось до приезда спасателей.

- Пострадавшего, получившего общее переохлаждение передали в карету скорой медицинской помощи, - сообщает первый замначальника Управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский.