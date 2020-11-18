В Казани полицейские вынесли из горящей квартиры пенсионерку

Фото: МВД Татарстана

Дым из окна квартиры на улице Индустриальной в Авиастроительном районе столицы Татарстана в 5.15 во вторник, 18 ноября заметили соседи, и на место возгорания прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Алексей Павлов и Евгений Совков. Их встретил мужчина, который представился хозяином жилья и сообщил, что в горящей комнате осталась его мать-пенсионерка.

Времени на ожидание пожарных не было, хоть они и приехали очень быстро. Полицейские знали, что счет идет на секунды. Алексей Павлов и Евгений Совков вошли в квартиру. Хозяйку они нашли на полу, она уже была без сознания. Они сумели вытащить на руках из сильно задымленного помещения 57-летнюю женщину, и на улице передали ее медикам "скорой".

- Благодаря решительным, оперативным и профессиональным действиям сотрудников патрульно-постовой службы удалось избежать трагедии, - сообщили в МВД Татарстана. - После приезда на место происшествия нарядов пожарной части, полицейские продолжили нести службу.

Сейчас сотрудники МЧС республики выясняют причины начала пожара.