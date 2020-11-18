Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло 80

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 6 965 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на среду, 18 ноября, в Марий Эл скончались 80 человек, зараженных коронавирусом. Последний летальный случай был зафиксирован накануне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 6 965 человек. На данный момент 5 884 из них выздоровели, остальные продолжают лечение. В инфекционных стационарах находятся 1 193 пациента, у 1 181 из которых пневмония, а у 376 - коронавирус.

Местный Минздрав сообщает, что 221 больной сейчас в состоянии средней степени тяжести, 972 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключены 40 человек, а в кислородной поддержке нуждаются 554.