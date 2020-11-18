Жительницу Казани суд оштрафовал за мат в чате

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В Казани в суд на одну из участниц чата в популярном мессенджере подал мужчина из Советского района. В группе жильцы дома обсуждали вопрос о том, кто будет управлять домом - УК, к которой накопилось немало претензий, или вновь созданное ТСЖ.

Вот в процессе этого спора одна из жительниц и позволила себе в адрес конкретного оппонента высказаться слишком уж эмоционально. Слово было одно, но лингвистическая экспертиза признала его матерным и оскорбительным. Тот, в отношении которого и было написано оскорбление, в итоге и подал в суд, предоставив скриншоты переписки.

Рассмотрев это административное дело, судья принял решение - наказать женщину штрафом в 1 000 рублей.

Последняя же не согласилась с таким решением и намерена подать в Верховный суд Татарстана апелляцию.