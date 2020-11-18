Кредитный портфель ВТБ в Татарстане достиг 172 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2020 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 17% и на 1 октября достиг 172 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на отчетную дату составил 189,3 млрд рублей, увеличившись на 24%.

Наибольший рост по итогам отчетного периода достигнут в сегменте розничного кредитования. С начала года кредитный портфель физлиц ВТБ в республике увеличился на 16% и на 1 октября составил 97,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты – 60 млрд рублей (прирост с начала года - 24%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 31 млрд (+9%), автокредитования – 5 млрд.

Всего за январь-сентябрь жители региона оформили в ВТБ кредиты на сумму 38 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Лидером по объему продаж является ипотека: более половины от всех выданных розничных кредитов – 24 млрд рублей – составили именно жилищные займы (+41% к показателю за 9 месяцев прошлого года).

Портфель привлеченных средств физлиц за девять месяцев вырос на 13%, до 104,5 млрд рублей. При этом все большую популярность у жителей республики набирают инвестиционные продукты: за отчетный период портфель по ним вырос в 1,6 раза, до 29 млрд рублей.

В корпоративном бизнесе серьезный рост зафиксирован по направлению привлечения. Ресурсный портфель юрлиц увеличился с начала года в 1,4 раза и на 1 октября составил 84,8 млрд рублей. В сегменте крупного бизнеса портфель привлечённых средств продемонстрировал наибольший рост в 43%, до 33,7 млрд рублей, среднего и малого бизнеса - в 38%, до 51,1 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам трех кварталов 2020 года вырос на 18% и составил на отчетную дату 74,4 млрд рублей. При этом портфель кредитов предприятий крупного бизнеса за отчетный период увеличился на 31%, до 36,2 млрд рублей, среднего и малого бизнеса - на 7%, до 38,2 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина:

«Несмотря на осложненную пандемией ситуацию, многие компании республики благодаря поддержке ВТБ через различные государственные и собственные программы смогли продолжить свою деятельность и сохранили коллективы. Общий объем льготного финансирования компаний региона в рамках этих программ составил 2,8 млрд рублей. Существенным подспорьем для жителей Татарстана, планировавших улучшить свои жилищные условия, стала программа «Ипотека с господдержкой 2020», которая простимулировала развитие не только ипотечного кредитования, но и рынок жилищного строительства региона. По данной программе в августе и сентябре проходила практически каждая третья сделка, а всего по ней ВТБ предоставил татарстанцам более двух тысяч льготных ипотечных кредитов под 6,1% на сумму 5 млрд рублей».