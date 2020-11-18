В Татарстане с начала пандемии от коронавируса скончались 12 медиков

В республике в «красных зонах» с зараженными коронавирусом работают 8 000 медиков. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщил сегодня, 18 ноября, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков, по последним данным, с начала пандемии от коронавируса в республике скончались 12 медиков.

По словам Жаворонкова, по каждой смерти проводится расследование, чтобы выяснить является тот или иной случай страховым. Напомним, выплаты полагаются если медик заразился COVID-19 на своем рабочем месте при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Так, из 12 случаев в Татарстане страховыми уже признаны пять. Еще в пяти связь с профессиональной деятельностью не найдена, а еще по двум расследование продолжается.

Напомним, в республике в «красных зонах», по словам Жаворонкова, с зараженными коронавирусом работают 8 000 медиков.