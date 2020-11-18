В Чебоксарах иномарка врезалась в столб, погиб водитель

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельна авария произошла 18 ноября в 4.30 у дома 101/1 по проспекту Тракторостроителей в столице Чувашии. По предварительным данным, 54-летний водитель иномарки "Шкода-Рапид" почувствовал себя плохо за рулем, но остановиться не успел - его автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в столб.

Мужчина во время аварии получил травмы, но насколько они были тяжелыми - выяснить предстоит сотрудникам судмедэкспертизы. Водитель скончался на месте происшествия еще до приезда медиков, сообщили в Госавтоинспекции Чуваши.