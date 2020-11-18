В Чувашии 14,9% семей могут купить в кредит бюджетный автомобиль

По показателю доступности бюджетных машин Чувашия оказалась на 68 месте среди всех регионов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что 14,9% семей Чувашии могут купить в кредит и содержать бюджетный автомобиль стоимостью до 550 тысяч рублей. Машины подороже - за 1,4 миллиона рублей, могут позволить себе 4,2% семей. Премиальные авто же доступны лишь 0,4% семей республики. К такому выводу пришли аналитики РИА РЕЙТИНГ.

Отметим, что по показателю доступности бюджетных машин Чувашия оказалась на 68 месте среди всех регионов России. В Приволжском федеральном округе республика - третья с конца. Хуже дела обстоят только в Марий Эл (14,4%) и Мордовии (13,7%). Первым же в ПФО стал Татарстан, где недорогой автомобиль могут позволить себе 27,8% семей.