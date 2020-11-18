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Стало известно, что с 23 ноября в Казани изменится организация дорожного движения по улице Нигматуллина и местным проездам. Движениетам станет двусторонним, тогда как сейчас оно одностороннее - от улице Хакима до Чистопольской, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вместе с тем по местному проезду вдоль улицы Хакима - на участке от улицы Нигматуллина до дома №41 на улице Хакима, организуют одностороннее движение. То же произойдет с участком от дома №41 на улице Хакима до дома №82 на улице Чистопольская.