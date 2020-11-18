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Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" 12-летнего мальчика

Ребенок получил травмы ног
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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На место наезда вызывали "скорую"

На место наезда вызывали "скорую"

Фото: Лика ИСАЕВА

Наезд на 12-летнего школьника произошел 17 ноября в 8.10 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Ребенок на улице Чистопольской переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка "Пежо 107". Автомобилем управляла 22-летняя женщина-водитель.

Пострадавший школьник получил травмы ног, на место происшествия вызывали медиков.

- Женщина-водитель проигнорировала правила дорожного движения и наехала на ребенка, когда он шел по "зебре", - сообщили подробности сотрудники Госавтоинспекции Казани.

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