В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" 12-летнего мальчика

На место наезда вызывали "скорую" Фото: Лика ИСАЕВА

Наезд на 12-летнего школьника произошел 17 ноября в 8.10 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. Ребенок на улице Чистопольской переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка "Пежо 107". Автомобилем управляла 22-летняя женщина-водитель.

Пострадавший школьник получил травмы ног, на место происшествия вызывали медиков.

- Женщина-водитель проигнорировала правила дорожного движения и наехала на ребенка, когда он шел по "зебре", - сообщили подробности сотрудники Госавтоинспекции Казани.