В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" во время аварии водитель погиб, вылетев во встречный кювет

Врачи диагностировали смерть водителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября в 23.50 в Менделеевском районе республики на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, 35-летний житель Удмуртии на скорости на своей иномарке "Ауди А6" на скорости не справился с управлением. Сначала его занесло вправо, затем налево, он вылетел на встречку и затем в кювет. Там иномарка опрокинулась.

Водитель погиб на месте происшествия - он проигнорировал ремень безопасности и получил смертельные травмы, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Вызванным на место медикам осталось только диагностировать смерть пациента.