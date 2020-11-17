Прокуратура Татарстана запустила «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и обеспечения населения лекарствами

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия. Фото: Татьяна Коркина

С этого вторника, 17 ноября, прокуратура Татарстана запустила «горячую линию» по вопросам доступности и качества медпомощи, обеспечения населения лекарствами, а также своевременности и полноты предоставления мер господдержки.

Данная «горячая линия» будет работать круглосуточно. Звонки принимаются по следующим телефонам:

- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00.

- 8 (843) 291-18-22 (контактное лицо - Стебо Артем Анатольевич) по будням с 9:00 до 18:00.

- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

- По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, - сообщили в прокуратуре Татарстана.