Прокуратура Татарстана запустила «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи и обеспечения населения лекарствами

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.
Фото: Татьяна Коркина
С этого вторника, 17 ноября, прокуратура Татарстана запустила «горячую линию» по вопросам доступности и качества медпомощи, обеспечения населения лекарствами, а также своевременности и полноты предоставления мер господдержки.
Данная «горячая линия» будет работать круглосуточно. Звонки принимаются по следующим телефонам:
- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00.
- 8 (843) 291-18-22 (контактное лицо - Стебо Артем Анатольевич) по будням с 9:00 до 18:00.
- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.
- По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, - сообщили в прокуратуре Татарстана.