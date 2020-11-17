С 23 ноября в Казани движение по улице Нигматуллина станет двусторонним

Автомобилистам нужно быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками

Согласно распоряжению Исполкома Казани, на улице Нигматуллина с 23 ноября 2020 года меняется организация дорожного движения. Так, оно там станет двусторонним. Пока же на участке от улицы Сибгата Хакима в сторону улицы Чистопольская движение одностороннее.

Его таковым сделают также по местному проезду вдоль улицы Сибгата Хакима - от улицы Нигматуллина до дома №41 по Хакима, а также на участке от указанного дома №41 до дома №82 на улице Чистопольская.

- Автомобилистам нужно быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками, - предупреждает комитет по транспорту Казани.