«БИМ-радио»: 26 лет рядом с вами!

Фото: предоставлено пресс-службой

Ежедневно с 18 ноября 1994 года, невзирая на обстоятельства и ситуацию в мире, ди-джеи Первого в казанском FM-диапазоне «БИМ-радио» выходят в прямой эфир, чтобы радовать своих слушателей, дарить яркие эмоции, поддержать советом, обсудить последние новости и рассказать о трендах.

В будни утромэны - Артем Рычев и Руслан Мазитов – освещают актуальные для татарстанцев темы и заряжают энергией на весь день, ведущие дневного шоу – Махмуд Аракаев, Юлия Романова, Айдар Гумеров, Лена Медова и MC ZALI помогают сохранить позитивный настрой и улыбнуться в разгар рабочего дня, а ведущие вечернего шоу – Ксения Уточкина, Артемий Лютерштейн и Сергей Филиппов разгружают после трудовых будней, чтобы слушатели вернулись домой в отличном настроении.

26 лет каждый день люБИМое радио рядом со своими слушателями в любой ситуации. И день рождения радиостанции - это прежде всего их праздник!

Для своей многотысячной аудитории «БИМ-радио» подготовило много сюрпризов и подарков!

18 ноября слушателей ждет праздничный эфир! Свои поздравления готовят известные казанские музыканты: «Dabro», Элвин Грей, «Волга-Волга».

Традиционно в этот день в городах вещания «БИМ-радио» состоятся конкурсы для автомобилистов. У слушателей в разных населенных пунктах Республики Татарстан появится возможность стать участниками популярной «Коробки передач».

Также в день рождения радиостанции, стартует новая акция «Счастливый номер». Ежедневно люБИМые ведущие будут называть в эфире четыре цифры. И если они присутствуют в номере вашего телефона, вы можете получить приз, дозвонившись в прямой эфир! Среди множества презентов сертификаты в офтальмологическую клинику, в кафе и рестораны, power-банки, футболки, эко-сумки и многое другое.

Только в этот день минимум рекламы, лучшая музыка и хорошее настроение!

За всем происходящим в студии можно будет наблюдать в прямых трансляциях на страницах «БИМ-радио» в соцсетях – Инстаграм и «ВКонтакте».

Весь праздничный эфир пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Слушай люБИМую волну 102,8 FM и выигрывай подарки!

Все подробности в прямом эфире «БИМ-радио» и на сайте.

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