Минтруда Татарстана сообщило, в какие дни жители республики будут отдыхать в 2021 году

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Минтруда Татарстана разработало производственный календарь на 2021 год. В нем ведомство отметило нерабочие дни, которые ждут жителей республики.

Так, праздничными будут считать с 1 по 8 января (новогодние каникулы и Рождество Христово), 23 февраля (День защитники Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 30 августа (День Республики Татарстан), 4 ноября (День народного единства), 6 ноября (День Конституции Республики Татарстан), а также Ураза-байрам и Курбан-байрам, дни празднования которых предварительно выпадает на 13 мая и 20 июля соответственно. Точные даты Духовное управление мусульман региона определит позже.

Отметим, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. За исключением чисто республиканских торжеств. Так, с субботы, 2 января, выходной перенесут на пятницу, 5 ноября. С воскресенья, 3 января - на пятницу, 31 декабря. А с субботы 20 февраля на понедельник, 22 февраля.