В Чувашии выросла смертность от употребления спиртного

Чаще всего с начала года травились взрослые мужчины, но среди жертв алкоголя были также 45 детей. Фото: Алексей ФОКИН

С начала 2020 года жители Чувашии травились алкоголем 377 раз. Это на 14,4% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года, но вряд ли лучше. Ведь в республике увеличилась смертность от подобного вида отравлений. Жертвами спиртосодержащей продукции уже стали 184 человека, тогда как в 2019 году их было меньше на 48%.

Роспотребнадзор Чувашии сообщает, что рост уровня отравлений алкоголем во время пандемии коронавируса отмечен в Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Красночетайском, Моргаушском, Урмарском, Порецком, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Янтиковском районах, а также в Алатыре, Канаше, Шумерле.

Чаще всего с начала года травились мужчины (77,5%). Среди жертв алкоголя были также 45 детей до 17 лет, 27 из которых не было и 14 лет. Подобные случаи происходили в Чебоксарах (14 раз), Новочебоксраске (5), Канашском районе (4), Моргашуском района (1), Урмарском районе (1), Чебоксарском районе (1) и Янтиковском районе (1).