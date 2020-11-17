Из-за предстоящих 24 градусов мороза в Татарстане объявили штормовое предупреждение

МЧС Татарстана призывает молодежь одеваться не по моде, а по погоде. Фото: Влад КОМЯКОВ

На основании информации от Гидрометцентра Татарстана, региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Дело в том, что по прогнозам в республике ожидаются аномальные холода – до 24 градусов мороза. Они продержатся в Татарстане вплоть до 19 ноября 2020 года.

При этом отмечается, что с 15 ноября морозная погода наблюдается в южных и восточных районах республики – среднесуточная температура воздуха на 9 градусов и более ниже климатической нормы.

- Не оставляйте без внимания включенные бытовые электроприборы и печи, а также малолетних детей одних дома! Не доверяйте детям присмотр за топящейся печкой, – предупреждают в связи с холодами в МЧС Татарстана. - Водителям и пешеходам во избежание происшествий следует строго соблюдать правила дорожного и пешеходного движения, проявлять взаимную вежливость. Молодежи, внимательно следящей за модой, следует помнить – модная одежда не всегда соответствует климату, в котором мы живем. Поэтому одеваться следует не по моде, а по погоде.