Стало известно, когда в Чебоксарах в парке Николаева откроется каток

Фото: официальная страница Чувашской Республики ВКонтакте

В среду, 18 ноября, в чебоксарском парке имени Андрияна Николаева в тестовом режиме заработает детский каток. Его взрослая часть откроется в ближайшие выходные - 21 ноября. Всех желающих там будут ждать ежедневно с 9.00 до 21.00. Со своими коньками вход бесплатный.

Отметим, что площадь взрослого катка составляет 1,6 тысяч квадратных метров, а детского - 800. На территории ледовой арены установлены раздевалка с прокатом коньков. Там же для детей, который пока не умеют кататься, можно взять “помощника фигуриста” в виде миньона.