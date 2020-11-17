С начала 2020 года жители Татарстане заплатили 4,2 миллиарда рублей имущественных налогов

В 2019 году размер имущественных налогов в регионе составил около 7,9 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что с начала 2020 года жители Татарстана заплатили 4,2 миллиарда рублей имущественных налогов. Об этом сегодня, 17 ноября, на брифинге заявил глава Управления Федеральной налоговой службы республики Марат Сафиуллин. Он также напомнил, что уплатить налоги можно до 1 декабря текущего года.

В 2019 году размер имущественных налогов в регионе составил около 7,9 миллиарда рублей. Большой частью этой суммы был транспортный налог (4,4 миллиарда). Следом шли налог на имущество (2,3 миллиарда) и земельный налог (1,2 миллиарда рублей).