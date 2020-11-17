К 2025 году в Ульяновской области собираются снизить выбросы в атмосферу на 20%

Предприятия региона будут стимулировать к переходу на экологическое топливо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что власти Ульяновской области собираются снизить объем выбросов в атмосферу на 20%. Сделать это планируется благодаря региональному проекту “Чистый воздух Ульяновской области”. Об этом на аппаратом совещании в местном правительстве заявил губернатор Сергей Морозов.

С его слов, прежде всего нужно улучшить работу по информированию жителей о состоянии окружающей среды, оперативно реагировать на сигналы от граждан, усилить экологический надзор и стимулировать предприятия к переходу на экологическое топливо.

Отметим, что проект “Чистый воздух Ульяновской области” будет реализован в период с 2021 по 2025 годы. В связи с этим планируется подготовить местный указ об уменьшении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с помощью сокращения использования нефтепродуктов, дров и угля, а также указ об утилизации и вторичном использовании образовавшихся отходов мебельных производств и производств, связанных с обработкой дерева.