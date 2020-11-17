В Ульяновской области во время пожара погиб 57-летний мужчина

С места происшествия Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Пожар, унесший жизнь 57-летнего мужчины, произошел в понедельник, 16 ноября, в 3.17 в его частном доме на улице Горной в селе Волостниковка Ульяновской области. Возгорание заметили соседи и сразу вызвали сотрудников МЧС. Но к их приезду из окон уже выбивались языки пламени. Сельчане рассказали прибывшим пожарным, что в доме может находиться мужчина - хозяин дома, но криков о помощи никто не слышал.

Когда с огнем справились, во время разбора завалов сгоревшего дома обнаружили тело погибшего домовладельца.

Специалисты МЧС Ульяновской области выясняют причины возгорания.