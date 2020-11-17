В Татарстане подтвердили еще две смерти от COVID-19

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус в обоих случаях идентифицирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане выявили 9 366 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 8 223 человека, выздоровело, а 123 - скончались. О двух последних летальных случаях стало известно сегодня, 17 ноября. О них сообщил региональный Минздрав.

Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 66-ти и 46-ти лет. Первый был госпитализирован в инфекционный госпиталь с COVID-19. Его состояние ухудшалось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Врачам не удалось спасти пациента.

Второй же был доставлен в больницу с вирусной пневмонией. У него имели хронические заболевания. Мужчина также скончался.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - замечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.