По информации об отравлении детей угарным газом в Казани начата прокурорская проверка

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По информации об отравлении двух малолетних детей угарным газом в Казани начата прокурорская проверка.

Напомним, 16 ноября поздно вечером в квартире дома на улице Липатова родители 5-летнего и годовалого мальчиков заметили, что ребятам стало плохо. Взрослые позвонили в службу «112». Прибывшие на место происшествия медики «скорой» оценили состояние детей, как средней степени тяжести. Родители согласились на их госпитализацию в ДРКБ. По предварительным данным, мальчики отравились угарным газом. В квартиру вызывали сотрудников газовой службы.

- Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов, - сообщили в прокуратуре Татарстана.