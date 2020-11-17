В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 9 школьных классов

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По данным Минобразования Татарстана на 17 ноября 2020 года, в регионе из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыто 9 классов. Это четыре класса трех школах Казани, четыре класса – в школе Менделеевского района, один класс – в школе Нижнекамского района.

- Ведомство совместно с Роспотребнадзором Татарстана ежедневно следит за ситуацией и фиксирует какое число детей и классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями простудных заболеваний, - сообщают в Минобразования республики.

Также идет мониторинг того, как в образовательных учреждениях работает утренний фильтр на входе, регулярное проветривание в кабинетах и их уборка, а также соблюдением масочного режима учителями.