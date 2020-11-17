В Марий Эл скончались еще трое зараженных коронавирусом человек

С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 6 913 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 79. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 6 913 человек, подхвативших коронавирус (52 - накануне). Большая часть из них - 5 813, уже выздоровела.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1 180 пациента. У 1 168 - пневмония, а у 358 - еще и COVID-19. Местный Минздрав сообщает, что 223 человека находятся в тяжелом состоянии, 957 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 42 больных, а в кислородной поддержке нуждаются 538.