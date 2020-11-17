Рустам Минниханов поручил Роспотребнадзору Татарстана оценить качество санитайзеров в магазинах

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил в магазинах некачественные антиспектики. Содержание глицерина в них достигает 70%. В связи с этим глава республики поручил местного Роспотребнадзору проверить торговые точки и санитайзеры в них. Об этом он заявил накануне на встрече с предпринимателями.

Прокурору Татарстана Минниханов попросил разрушить управлению проведение подобных проверок.

Напомним, обработка рук и поверхностей равно как и соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты обязательны во время пандемии коронавируса.