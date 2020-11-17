В Казани угарным газом отравились два мальчика

Детей госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Несчастный случай произошел вчера, 16 ноября, в 21.42 в квартире на улице Липатова в Советском районе столицы Татарстана. В службу "112" позвонили родственники двух малышей - пятилетнего и годовалого мальчиков, которые рассказали, что детям стало плохо.

Приехавшие медики заподозрили, что малыши отравились угарным газом, и предложили родителям увезти их в больницу - состояние детей оценили как средней степени тяжести.

В итоге несовершеннолетних госпитализировали в ДРКБ.

На место происшествия вызывали специалистов газовой службы.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.