Блицкриг по-казански: "Ак Барс" разгромил "Автомобилист", забив дважды за три минуты

Фото: ХК "Ак Барс".

"Ак Барс" продолжает удерживать лидерство в восточной зоне КХЛ. В очередном туре в гости к команде Квартальнова пожаловал один из главных соперников "барсов" в регулярке - "Автомобилист",

По стартовым составам команд было видно, что тренеры решили поберечь своих звездных ветеранов. У "Ак Барса" вне заявки оказался Данис Зарипов, а у клуба из Екатеринбурга не играл Павел Дацюк.

"Барсы" с первых же минут завладели инициативой. На 8 минуте Глухов оказался самым расторопным у ворот гостей и забросил шайбу в ворота после не самого уверенного сейва голкипера "Автомобилиста" Коваржа. Спустя три минуты Бурмистров вколотил вторую шайбу.

После этого игра как-то успокоилась. Моменты возникали, но голов зрителям пришлось ждать аж 46 минут. В концовке Бурмистров оформил дубль доведя счет до крупного. 3:0 - победа "Ак Барса".

- Для нас сложился хороший матч. Когда ноль пропускаешь, вообще все неплохо. В большинстве забили. Вообще, чемпионат очень интересный. Любой может проиграть и выиграть. Идёт череда игр, тяжёлый график, у нас была четвёртая игра через день. Мы ждали её, особо ребят не нужно было настраивать, - подытожил главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов..