В Казани пройдет предпоказ мистического триллера "Колдовство: новый ритуал"

Принтскрин фильма Фото: принтскрин видео.

Новый фильм Зои Листер Джонс выходит на российские экраны 19 ноября, но казанские зрители смогут увидеть его на сутки раньше, уже 18 ноября в кинотеатре "Синема Порт" в КРЦ "Ривьера".

Это продолжение культового триллера "Колдовство". Честолюбивая четверка юных ведьм обретает новые колдовские силы, с которыми оказывается не так просто справиться.

В главных ролях: Кэйли Спэни ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Мишель Монахэн ("Миссия невыполнима: Последствия"), Дэвид Духовны, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зоуи Луна, Николас Голицын.

Прокатный рейтинг: 16+.