В Казани пройдет предпремьерный показ картины "Афера по-голливудски"

Принтскрин видео Фото: принтскрин видео.

В столице Татарстана в кинотеатре "Синема 5" пройдет предпоказ нового американского боевика, где снимаются очень известные актеры. Режиссер картины - Джордж Галло ("Плохие парни" и "Плохие парни2").

На этот раз режиссер рассказал историю голливудского продюсера Макса Барбера (Роберт де Ниро), который задолжал крупную сумму боссу мафии Реджи Монтейн (его играет Морган Фримен). Спасти пройдоху-продюсера может только крупна сумма денег. Получить ее можно тогда, если во время съемок погибнет главный герой и голливудская звезда Дюк Монтана (Томми Ли Джексон). Вот и начинается история в бешенном ритме и с опасными спецэффектами, с головокружительными трюками.

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