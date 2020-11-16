В Татарстане финалисту шоу “Ты супер!” подарили квартиру с небольшой студией звукозаписи

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Данила Новиков из Мензелинска запомнился телезрителям и членам жюри вокального шоу “Ты супер!” на телеканале НТВ исполнением сначала песни “Я люблю тебя, Марина!”, а после - “В краю магнолий”. Несмотря на это, 15-летний подросток, добравшийся до финала передачи, не смог занять призовое место. Тогда подарком его наградили власти родной республики.

- Ты же очень хотел домашнюю музыкальную студию, да? У меня есть важное сообщение от правительства Республики Татарстан. Ты едешь домой, а студия уже ждет тебя там, - обрадовал мальчика ведущий шоу Вадим Такменев.

Оказалось, что правительство Татарстана приобрело для Данилы однокомнатную квартиру, в которой оборудовали небольшую звукозаписывающую студию.

- Данила - ты супер. А главные успехи, уверен, у тебя впереди! - поддержал юного певца на своей странице в социальной сети президент Татарстана Рустам Минниханов.