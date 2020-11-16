В Минздраве Татарстана объяснили, когда жители республики начнут получать бесплатные лекарства от коронавируса

Получить препараты можно будет только по рецепту врача. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в скором времени жителям Татарстана начнут бесплатно раздавать лекарства от коронавируса. Сейчас Минздрав республики выстраивает все процессы и привлекает к работе волонтеров. Об этом во время пресс-конференции сообщил замглавы ведомства - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Отметим, что на обеспечение жителей Татарстана бесплатными лекарствами от коронавирусной инфекции было выделено порядка 146 миллионов рублей. Получить препараты можно будет только по рецепту врача.

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Пять из них откроют в Казани, еще пять - в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске (подробности)