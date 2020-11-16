Роспотребнадзор Татарстана объяснил рост числа тяжелых случаев COVID-19

По данным на понедельник, 16 ноября, в республике выявили 9 305 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые две недели ноября в Татарстане коронавирусом заболели в 1,5 раза больше пенсионеров, чем то было в прошлом месяце. Вместе с тем в республике выросла доля больных тяжелой формой инфекции.

Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина. В управлении происходящее объяснили самолечением и позднем обращением больных за медпомощью.

Отметим, что, по данным на понедельник, 16 ноября, с начала пандемии в Татарстане выявили 9 305 случаев COVID-19. Большинство зараженных - 8 174 человека, выздоровело, а 121 - скончался.