Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Набережных Челнов увеличилась и достигла 40,5 тысяч рублей

К 2022 году зарплата горожан должна достигнуть 42,2 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

За период с января по сентябрь текущего года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Набережных Челнов составила 40,5 тысяч рублей. Эта сумма на 1,8 тысяч рублей превышает ту, что была годом раньше. Такие цифры сегодня, 16 ноября, на совещании в администрации города назвала замруководителя местного Исполкома Наталия Кропотова.

Отметим, что по данным на 1 января 2020 года средняя зарплата работников средних и крупных предприятий татарстанского автограда составляла 40 тысяч рублей. Если верить прогнозу социально-экономического развития, к 2022 году зарплата горожан должна достигнуть 42,2 тысяч рублей.