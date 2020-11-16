Татарстанские предприниматели выиграли гранты на развитие туристического бизнеса

Летняя "Резиденция "Кыш Бабая и Кар Кызы" получила грант Фото: Лика ИСАЕВА

В списке победителей конкурса Ростуризма числятся сразу 18 компаний из Татарстана. На свои бизнес-проекты предприниматели получат более 47 миллионов рублей. Некоторые компании получили сразу несколько грантов. Например, отель, которому выделили средства на строительство глемпинг-домиков с банным и спа-комплексами, закупку оборудования для ресторана и на покупку автобусов. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Благодаря гранту Ростуризма республиканские фирмы получили возможность закупить новое оборудование для проведения экскурсий и обеспечения безопасности туристов, создать дополнительные точки притяжения как для жителей самого Татарстана, так и для гостей республики.

Среди победителей: Туристический интерактивный парк «Лес чудес» в «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы»; Ретроглемпинг «Пионер» в Камско-Устьинском районе; Глемпинг «Лес и вода»; Рыболовно-туристический клуб Три Берега – Камское Устье; Гастротур «Французские сыры из Татарстана»; Развитие детского и событийного туризма на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик»; Аудиогиды для музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и многие другие.

Напомним, гранты на развитие внутреннего и въездного туризма в России предоставляются впервые. Всего было выделено 1,2 миллиарда рублей.